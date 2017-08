Das kommende Wochenende bietet zahlreiche spannende Veranstaltungen. Freunde des Rennsports können in Dresden beim 5. Skoda Velo Race selbst fahren oder den Profis etwas abschauen. In Buchholz kommen Rennräder nicht weit beim 18. Stevens MTB Cup.

Oder solle es mit Schwimmen sein? Wird hätten das Förde Crossing bei Glücksburg oder als kompletten Triathlon den Nordseeman in Wilhelmshaven oder den Iron man in Hamburg.

Wer bei der Westersteder Muskeltour antritt, verbindet perfekt den Fahrspaß mit der guten Tat.

