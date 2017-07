Hoffen wir mal, dass das unbeständige Wetter nicht wieder zu viele Radsportler abschreckt. In Kaltenkirchen hat der RSC Kattenberg wieder eine RTF in die Holsteinische Schweiz und einen Nordcup Radmarathon (Holsteiner Wellenritt) angerichtet. Für Nordverhältnisse werden ordentlich Höhenmeter versprochen.

Südlich der Elbe in Stade wird eine traditionelle RTF mit der 10. RTF auf der Fährstraße geboten. Für Höhenmeter und Fähre muss man etwas länger fahren. Weitere RTF werden in Lohne und Wunstorf starten.

Diese und weiteres findet ihr in der ausführlicheren Wochenendvorschau hier.

Knud

PS Du möchtest hier etwas über „Deine“ Veranstaltung lesen? Dann erzähl uns davon im Forum