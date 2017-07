Schon seit dem letzten Wochenende läuft in Hannover das Bundesradsport-Treffen. Bis Sonnabend gibt es täglich eine RTF und weitere Veranstaltungen. Sonntag folgt dann „Dein Tag“ bei der Pro Am, ein Jedermannrennen mit Start in der Innenstadt Hannovers.

Statt der Helmut Niemeier RTF gibt es eine private Ausfahrt ab Lohbrügge über die geplante Strecke. Ebenfalls privat ist eine Crosser-Tour ab Neumünster am Sonnabend. Möge die Sonne mit uns sein.

Die ausführlichere Wochenendvorschau findet ihr hier.

Knud

