Bernd Schmidt von der RSG Mittelpunkt informiert, wie man den Radmarathon beim Bundesradsporttreffen 2017 in Hannover als Deutschland-Cup und Nord-Cup fährt:

Hallo liebe Freunde der gepflegten Langstrecke,

heute haben wir ein paar wichtige Informationen für euch. Vom 23. bis zum 29. Juli 2017 findet das jährliche Highlight der Breitensport-Szene in Hannover statt. Der Radsportbezirk Hannover ist mit seinen Vereinen Ausrichter des Bundes-Radsport-Treffens und wir freuen uns auf ein riesiges Radsportfest. Seid ihr auch dabei? www.brt2017.de

Am Sonntag findet ein Radmarathon statt, der sowohl zum BDR Radmarathon-Cup Deutschland als auch als Joker zu unserem NordCup gehört. Bei der Anmeldung gibt es allerdings eine Besonderheit. Ihr dürft euch für eine Tour gleich zwei Mal anmelden:

1. Die Meldung auf der Seite www.brt2017.de ist allererste Voraussetzung, damit ihr regulär angemeldet seid und das Startgeld überweisen könnt.

2. seid ihr dadurch aber nicht automatisch auch auf der NordCup-Seite registriert, damit der Marathon zur Serie gezählt wird. Hier loggt ihr euch einfach noch mal auf der NordCup-Seite ein und registriert euch für den Zweirad-Stadler-Marathon. Das zählt dann für`s Finisher-Trikot.

Doppelt hält also besser.

Anmeldeschluss auf der Seite www.brt2017.de ist der 15. Juli, also jetzt Samstag. Danach wird es bekanntlich teurer.

Registrationsende auf unserer NordCup-Seite ist der 20. Juli, bekanntlich der Donnerstag vor der Veranstaltung.

Aber, wie gesagt, wichtig ist die Veranstaltungsseite. Bis jetzt haben sich schon fast 500 Teilnehmer für die Radsportwoche eingeschrieben!

Und noch was:

Wer jetzt erst einen NordCup in dieser Saison hat, kann sich übrigens immer noch sein prolog-Finisher-Trikot sichern. 1 + Hannover + Kattenberg + Rendsburg + St. Pauli macht 5

Für dieses Jahr haben sich die Organisatoren noch etwas besonderes einfallen lassen. Mit dem Rad nach Hannover! Es gibt am 22. Juli eine Brevet-Sternfahrt von den Startorten Dortmund, Hamburg, Kassel und Leipzig. Also gleich 2 Radmarathons an einem Wochenende! Infos dazu auf https://www.bdr-brt.de/nächstes-brt-hannover/brevet-sternfahrt/

Die Tracks werden in der nächsten Woche aktualisiert.

Jetzt schon an das Ende denken:

Nach dem letzten NordCup bei St. Pauli haben wir nur eine Woche Zeit, die Daten zu kontrollieren und die Trikots zu bestellen. Also, wer sich als Finisher oder Super-Finisher 2017 wähnt, der kann seine Daten, insbesondere die Anzahl der Marathons (stehe ich bei der gefahrenen Veranstaltung als Finisher auf der Seite?) und die richtige Trikotgröße kontrollieren.

So, Leute, Endspurt, wir sehen uns, bis bald.