Der Norden bietet am kommenden Wochenende eine enorme Bandbreite an Breitensport für uns.

Sonnabend führt ein Radmarathon von drei Startorten zum Broken als Benefitz Fahrt. Jeder Kilometer wird helfen.

Kürzer und dreckiger wird es beim QPE am Sonnabend in Volksdorf. Sonntag geht es auf der Straße durch die Harburger Berge bei der RTF Alma Mater. In Westerrönfeld (Rendsburg) startet ebenfalls Sonntag der Specialized Cup mit Rundstreckenrennen in die nächste Runde.

Die größte Veranstaltung an diesem Wochenende ist der Hamburg Wasser Triathlon. An beiden Tagen stellen Sportler ihre Vielseitigkeit unter Beweis. Seeleute natürlich willkommen.

