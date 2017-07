Am vergangenen Wochenende stand für viele Radsportler und Radsport-Interessierte Düsseldorf im Mittelpunkt des Interesses. Dort startete die diesjährige Tour de France. Das Wetter hat leider nicht so mitgespielt. Das tat der Stimmung aber keinen Abbruch. Tausende und Abertausende säumten die Strecke. Auch einige Foris wie z.B. Brimore und Mad.Mat waren vor Ort.

Nicht weniger interessant waren die Deutschen BMX-Meisterschaften, die in Hamburg ausgetragen wurden. Auch hier war das Wetter nicht immer ideal. Dennoch war die Stimmung großartig. Auch das Drumherum (Musik, Bewirtung etc.) haben gestimmt. Burkhard hat seine Impressionen wieder in bewährter Form mit der Kamera festgehalten. Im Forum geht´s zu den Bildern und Berichten.

Noch weiter im Norden stand Schleswig im Interesse des Jedermannradsports. Hier drehte sich das ganze Wochenende alles rund um´s Rad: Angefangen von einer RTF-Familientour über Radmarathon bis hin zum Brevet wurde hier alles angeboten. Eindrücke in Wort und Bild gibt´s im Forum.