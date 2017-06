Zwei Tage Rad-Breitensport wird in Schleswig geboten. Sonnabend führen Brevet und Mini-Brevet durch Angeln bis in die Sichtweite Dänemarks. Sonntag folgt für Langstreckenfahrer der Nordcup Radmarathon und eine RTF mit Streckenlänge nach Geschmack. In jeden Fall geht es dabei „Rund um die Schlei“. Eine RTF kann man auch in Pattensen südlich Hannover fahren. „Rund um den Elm“ geht es als Jedermannrennen. Dank einer Schleife kann man den Höhepunkt doppelt erfahren.

Deutsche Meisterschaften hat man auch nicht jeden Tag vor der Tür. In Farmsen werden die Deutschen BMX Race Meisterschaften in unterschiedlichen Klassen am Sonnabend und Sonntag ausgetragen. Beim Wettkampf der Vielfalt in Neumünster geht es um Schwimmen.

Wen es nicht im Norden hält, kann auch dieses Wochenende das Stilfserjoch erklimmen im Rahmen des Brevets Tour d’Ortles.

