Radrennen können auf der Straße, im Gelände oder auf der Bahn statt finden. Ein Epizentrum ist an diesem Wochenende Kiel. Sonnabend werden in Flintbek die meisten Rennen als Kriterium ausgetragen. Sonntag gibt es dann das Kieler-Woche-Rennen als Rundstreckenrennen. Ebenfalls am Sonntag darf „Jedermann“ zum Velothon in Berlin antreten. Hier neu im Angebot, die Möglichkeit 180 km zu fahren.

Die Schweden nennen den Vetternrundan ein Rennen, obwohl keine Zeit genommen wird. Man muss sich allerdings genug Zeit für 300 km Radfahrt nehmen. Und danach mindestens sechs Stunden bis man selbst wieder Auto fahren darf.

Dann geht es doch deutlich schneller, sich an der Hamburger Fahrradsternfahrt zu beteiligen. Es gibt kurze Routen zur Kundgebung, aber auch die lange Runde durch den Hafen und über den Köhlbrand.

Hinweise zu weiteren Veranstaltungen, darunter einem halben Dutzend RTF – teils mit Marathon, findet ihr hier.

Knud

PS Du möchtest hier etwas über „Deine“ Veranstaltung lesen? Dann erzähl uns davon im Forum