Fori roadrunner0871 ist Initiator dieser Aktion und schreibt uns dazu:

Ich bin Vater einer glücklicherweise kerngesunden 6-jährigen Tochter und unterstütze seit einiger Zeit die Deutsche Kinderkrebsstiftung (www.kinderkrebsstiftung.de). Und ich betreibe leidenschaftlich gerne Radsport…

Die Freude am Radsport mit der Hilfe für kranke Kinder zu verbinden – dies war mein Antrieb, diese Aktion ins Leben zu rufen, und andere Sportler ebenfalls hierfür zu begeistern. Sich bewegen, und wirklich etwas zu bewegen, liegen hier eng beieinander – ein Leitmotiv dieser Aktion.

Die grundsätzliche Idee besteht darin, dass jeder Teilnehmer, egal ob (Fast-)Profi, Freizeitradler, oder auch Berufspendler, 1 Cent für jeden in diesem Jahr selbst geradelten Kilometer an die Deutsche Kinderkrebsstiftung spendet. Diese Idee wurde von der Deutschen Kinderkrebsstiftung sofort mit einem eigenen Spendenkonto mit dem Stichwort „Spendenaktion 1 Cent“ freigegeben und unterstützt. Ein paar Beispiele: Bei mir werden es sicherlich 10.000 Km (+) sein, das wäre eine Spende von 100 €, die ich dem Betrag, den ich ohnehin gespendet hätte, hinzufügen werde. Wer „nur“ 1000 Km absolviert, spendet dementsprechend 10 €. Auch viele kleine Beträge bilden zusammen einen großen Beitrag, der wirklich viel helfen, viel bewegen kann!!!

Am einfachsten ist die Teilnahme an der Initiative über das Sportlernetzwerk „Strava“ (https://www.strava.com/clubs/Kilometer-fuer-Kinder). Hier werden die gefahrenen Kilometer im Club „Kilometer für Kinder“ automatisch über GPS (mit so ziemlich jedem Smartphone möglich) erfasst. Die Anmeldung ist einfach, geht sehr schnell und ist auch mit einem Pseudonym möglich.

Klar, die Spende ist natürlich nicht rechtlich bindend, moralisch aber durchaus, wie ich finde!

Das, was alle Teilnehmer vereint, ist die Bereitschaft, mit ihrem Beitrag zu helfen und Teil einer ganz großen Hilfe zu werden.

Mittlerweile sind bereits über 500 Trikots zur Aktion verkauft worden. Hier ist eine bemerkenswerte Zusammenarbeit mit dem Hersteller Owayo entstanden. Owayo spendet 5 € für jedes verkaufte Trikot auf das Konto der Kinderkrebsstiftung zur Initiative.

Alle Infos auf www.kilometer-fuer-kinder.info