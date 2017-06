Für das kommende Wochenende kann man sich fahrend oder als Zuschauer an verschiedensten Rennen und Touren beteiligen. Langstreckenfahrer sieht man auf Mailand – Sanremo oder beim „Nordjylland Rundt“. Kürzer ist das Ollaner EZF. Dazwischen liegen die Distanzen beim Radrennen in Malliß. Nur mit Oberlippenbart geht es an den Start bei den World Klapp 2017. Eher das passend Rad wird beim GravelGiroMarburg den Ausschlag geben.

Neben zahlreichen RTF sind auch Ausstellungen im Wochenendprogramm. Ich denke, es ist für jeden etwas dabei.

Die ausführlichere Wochenendvorschau mit vielen weiteren Veranstaltungen findet ihr hier.

Knud

PS Du möchtest hier etwas über „Deine“ Veranstaltung lesen? Dann erzähl uns davon im Forum