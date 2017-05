Pfingsten verspricht ein heißes Radsportwochenende zu werden. Der X-Weg wird mit einem 600 km Cross Brevet fortgesetzt. Höhenmeter satt gibt es in und um Bimbach. Weit im Norden wird der Ringkøbing Fjord umrundet.

In Kappeln gibt es einen Weltrekordversuch für Handbikes. Zum Abschluss ist dann Pfingstmontag der Radsport-Gottesdienst in Neuengamme.

Die ausführlichere Wochenendvorschau mit vielen weiteren Veranstaltungen, findet ihr hier.

Knud

PS Du möchtest hier etwas über „Deine“ Veranstaltung lesen? Dann erzähl uns davon im Forum