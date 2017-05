Der Bund Deutscher Radfahrer e.V. (BDR) hat am 17.05.2017 in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass ab dem 01. Juli 2017 Hobbysportler eine Tageslizenz für Radrennen lösen können. Somit ermöglicht der BDR jedem Rennradsportler, insbesondere auch denen ohne Vereins- bzw. Verbandsmitgliedschaft, an Lizenz-Rennen der Klasse C teilzunehmen. Die Tageslizenz für ein C Klasse Rennen in allen Altersklassen soll in einem Online-Verfahren beantragt werden.

Hintergrund dieser Einführung sind beschlossene Anträge der diesjährigen Bundeshauptversammlung vom 01. April 2017 des BDRs. Hiermit soll der rückläufigen Tendenz von ausgegebenen Lizenzen in den vergangenen Jahren entgegengewirkt werden. Für die Einführung einer Tageslizenz wurde durch die Kommission Leistungssport Rennsport eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Die Ergebnisse sollen 2017 Testweise zum Einsatz kommen. Ferner soll eine generelle Lizenzreform des BDRs ab 2018 vorgenommen werden.

Die bisherigen BDR-Jedermannrennen welche oft auch im Rahmenprogramm von Lizenzrennen stattfinden, soll es auch weiterhin geben. Die Vereine und insbesondere der BDR müssen an Lösungen arbeiten, so dass es nicht zu Verwirrungen kommt. In anderen Breitensportdisziplinen, wie z.B. dem Triathlon, gibt es schon länger Tageslizenzen. Bei Radrennen muss sich der Zweck und Nutzen noch zeigen.

Leider finden sich aktuell auf den offiziellen Seiten des BDRs und auf rad-net keine Informationen, wie die Online-Beantragung durchgeführt werden soll.

Zum Forumsbeitrag.