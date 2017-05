Für einen Mallorca-Rückkehrer ist es nicht einfach, über das hiesige Wetter zu befinden. Wenn man aber die ganze Zeit zu Hause war, sind die Aussichten für das kommende Wochenende, was die Wetterausichten, die Veranstaltungen und das Freizeitprogramm angehen, schon einmal gut bis sehr gut.

Es beginnt bereits am Freitag dem 05.05.2017 mit einem 600km Brevet in Kiel. Wem das – noch- zu lang ist, kann sich am Sonnabend entweder für einen 300km oder einen 200km Brevet entscheiden.

Für alle anderen stehen mehrere RTFen zur Auswahl, ein Radrennen um Landesmeister-Titel für Lizenzfahrer aus SH, HB, HH und MVP. Vielleicht auch für NDS. Mit im Angebot: ein Jedermann-Rennen.

Ansonsten wünsche ich viel Spaß bei den Veranstaltungen in und um Hamburg herum.

