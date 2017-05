Ein verlängertes Wochenende liegt hinter uns. Das Wetter war – gemessen an den vergangenen Wochen – wieder etwas besser. Das lockte dann den einen oder anderen Radsportler zu einer oder mehreren der zahlreichen Veranstaltungen. Deichfahrer war hier besonders fleißig: Er war am Samstag bei der Laatzener Frühjahrs-RTF und am Montag in Giesen bei der RTF Roter Fuchs. Ihm gefiel in Laatzen u.a. die etwas ungewöhnliche Anfangszeit von 12 Uhr und stellt die Überlegung an, ob ein Start zur Mittagszeit auch für andere RTF eine Alternative wäre.

Am Sonntag machte sich Fernhusumerin gemeinsam mit 366 weiteren Radfahrern auf die 26. Ostholstein-Rundfahrt des RST Lübeck. Der Wind machte die RTF etwas anstrengend, aber im Windschatten war die Strecke dann doch gut zu bewältigen.

Überdacht ging es am Samstag bei Bahn für alle zur Sache. Hier konnte das Bahnradfahren ausprobiert oder auf dem Flohmarkt nach Schnäppchen gestöbert werden. BS war hier wieder mit seiner Kamera unterwegs und hat zahlreiche Impressionen gesammelt.

Danach war Burkhard noch bei den Meisterschaften der Nordverbände in Schwesing und berichtet in seinem Blog darüber.