Die Feier- und Ferientage über Ostern und in den folgenden Tagen gingen auch am HFS-Team nicht spurlos vorbei. Nun soll ein kleiner Rückblick auf die vergangenen Wochen gewagt werden, bevor demnächst die Rückschau auf dieses verlängerte Wochenende folgt: Bereits am Samstag (22. April) ging es bei durchwachsenem Wetter für gut 100 Radsportler auf die RTF durch das Celler Land. BriMore und Mad.Mat waren als Helfer vor Ort, HeimfelderDirk und HeimfelderKerstin wurden als Fahrer gesichtet. Einen Bericht im Forum gibt es hier, einige Bilder hier.

Am Sonntag gab es dann in und um Hamburg eine reichhaltige Auswahl an sehr unterschiedlichen Sportveranstaltungen. Man konnte sich als Läufer oder Zuschauer am Hamburg Marathon beteiligen oder bei der Rudi Bode RTF radfahren und/oder helfen. Dreckschleuder hat einfach beides getan: geholfen und radgefahren. Seinen Bericht sowie Outings von Foris, die angesichts des Wetters nicht gefahren sind, findet ihr hier. Einen Bericht und gewohnt viele Bilder von bs gibt es hier.

Eine Sportveranstaltung ganz besonderer Art gab es bereits zum 6. Mal in Hamfelde. Hier fahren Menschen mit Behinderungen von der Hermann Jülich Werkgemeinschaft gemeinsam mit Sportlern ohne Behinderungen auf einem Rundkurs über ca. 2 km Länge. Wer nicht selbst fahren kann, wird gefahren. Dafür gibt es spezielle Fahrräder. Die Freude, die man dort – gleich, ob als Fahrer, Mitfahrer oder Zuschauer – erleben kann, ist unbeschreiblich und muß man erlebt haben. Berichte und Bilder hierzu gibt es hier.